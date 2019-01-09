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      Заради утримання влади Порошенко не гребує підтримкою одіозних соратників Януковича, – Лещенко

      161 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Петро Порошенко ще не оголосив, що буде брати участь у президентських виборах 2019 року, але вже почав збирати "команду підтримки". Одним з перших до неї увійшов одіозний мер Харкова Геннадій Кернес.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів народний депутат Сергій Лещенко.

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      На його думку, здоровий глузд підказує, що вкрай складно знайти більш абсурдний тандем, аніж Порошенко-Кернес. "Адже саме Кернес був вірним соратником Януковича, його політичною, бізнесовою та силовою опорою в Харкові, а Порошенко ж наче приходив до влади з гаслами справедливості та покарання всіх, хто був причетний до "злочинної влади" Януковича", – зауважив депутат.

      Після підміни реформ їх імітацією, корупційних змов та збагачення на державних потоках Порошенку складно розраховувати на народну любов. Тому в своїй виборчій стратегії він розраховує на ресурс регіональних лідерів – мерів великих міст, які внаслідок реформи децентралізації почали розпоряджатися значними коштами,
      – пояснив Лещенко.

      До того ж, як зазначив нардеп, складно було б очікувати іншого після того, як влітку 2018 року рішенням Полтавського суду прямо в залі засідань була закрита кримінальна справа по звинуваченню Кернеса в побитті людей. Справу закрили через неявку підлеглих Юрію Луценку прокурорів, а Луценко – людина Порошенка.

      Кернес
      "Вкрай складно знайти більш абсурдний тандем, аніж Порошенко-Кернес", – Лещенко

      "Вся ця історія з підтримкою Кернесом Порошенка – приклад найпримітивнішого "бартеру" в політиці, коли заради обрання на другий термін чинний президент спирається на найодіозніших союзників, а ті готові виконати будь-яку примху в ім'я порятунку власної шкури", – підсумував Лещенко.

      Відео повного випуску блогу Сергія Лещенка "Чесна політика" від 9 січня 2019

       

      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Геннадій Кернес Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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