Россия стягивает военную технику в оккупированный Крым, а также наращивает присутствие своей армии у границ с Украиной на Востоке. Чтобы объяснить, для чего это делают, в Кремле отметились циничным заявлением.

Об активности российских войск у границ Украины спросили представителя российского президента Дмитрия Пескова. Он ответил, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению.

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Он отметил, что это не должно никого беспокоить и не представляет ни для кого угрозы. Мол, Россия только принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих границ.

Представитель Путина заявил, что Кремль, в частности, наблюдает повышенную активность стран НАТО. И якобы именно это обязывает российских военных быть наготове.

Что до участия российских войск – они никогда не участвовали и не участвуют (в войне на Донбассе – 24 канал). Это исключительно украинский конфликт,

– цинично заявил Песков.

"Мы, европейские страны и все страны мира не хотели бы, чтобы война вновь активизировалась из-за провокаций Украины", – добавил пресс-секретарь российского президента.

Обратите внимание! Накануне Россия в ТКГ не поддержала предложение о возвращении к режима тишины на Донбассе.

Когда Пескова спросили, может ли он гарантировать, что российские войска не отправятся в Украину, то снова ответил: "Они не принимали и не принимают участия в вооруженных конфликтах на территории Украины".

Расследование InformNapalm

Волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm регулярно публикуют расследования, подтверждающие факты российского вторжения.

Еще в 2014 году InformNapalm опубликовала данные о группировке сил вторжения ВС России, сконцентрированной вдоль границы Украины в Ростовской области.

Другое расследование сообщества содержит доказательства, подтверждающие участие российских моряков, а именно экипажа БДК "Саратов", в агрессии против Украины.

Волонтеры InformNapalm также получили визуальное подтверждение информации о первой официальной фиксации российской системы "Каста" на оккупированном Донбассе.

Накануне в зоне боевых действий на оккупированном Донбассе неподалеку позиций Вооруженных сил Украины нашли российский беспилотник. Он принадлежал российской ФСБ.

Несмотря на то, что спецслужбы Кремля пытаются "зачистить следы" в сети остаются доказательства российской агрессии против Украины. Больше – по ссылке.

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