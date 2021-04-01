Росія стягує військову техніку до окупованого Криму, а також нарощує присутність своєї армії біля кордонів з Україною на Сході. Аби пояснити, для чого це роблять, у Кремлі відзначилися цинічною заявою.

Про активність російських військ біля кордонів України запитали речника російського президента Дмитра Пєскова. Він відповів, що Росія переміщує збройні сили у межах своєї території на свій розсуд.

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Й наголосив, що це не повинно нікого турбувати й не становить ні для кого загрози. Мовляв, Росія лише вживає необхідних заходів для гарантування безпеки своїх кордонів.

Речник Путіна відзначив, що Кремль спостерігає підвищену активність країн НАТО. Й нібито саме це зобов'язує російських військових бути напоготові.

Щодо участі російських військ – вони ніколи не брали участі й не беруть (у війні на Донбасі – 24 канал). Це виключно український конфлікт,

– цинічно заявив Пєсков.

"Ми, європейські країни та всі країни світу не хотіли б, аби війна знову активізувалася через провокації України", – додав прессекретар російського президента.

Зверніть увагу! Напередодні Росія у ТКГ не підтримала пропозицію про повернення до режиму тиші на Донбасі.

Коли Пєскова запитали, чи може він гарантувати, що російські війська не відправляться в Україну, той знову відповів: "Вони не брали й не беруть участі у збройних конфліктах на території України".

Розслідування InformNapalm

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm регулярно публікують розслідування, які підтверджують факти російського вторгнення.

Ще у 2014 році InformNapalm опублікувала дані про угруповання сил вторгнення ЗС Росії, сконцентровані вздовж кордону України в Ростовській області.

Інше розслідування спільноти містить докази, які підтверджують участь російських моряків, а саме екіпажу ВДК "Саратов", в агресії проти України.

Волонтери InformNapalm також отримали візуальне підтвердження інформації щодо першої офіційної фіксації російської системи "Каста" на окупованому Донбасі.

Напередодні у зоні бойових дій на окупованому Донбасі неподалік позицій Збройних сил України знайшли російський безпілотник. Він належав російській ФСБ.

Попри те, що спецслужби Кремля намагаються "зачистити сліди", у мережі залишаються докази російської агресії проти України. Більше – за посиланням.

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