В Кремле до сих пор хотят захватить весь Юг с последующей оккупацией Молдовы

Российские власти и не думают отказываться от своих имперских амбиций захватить Украину. А также и Молдову.

Российские захватчики пытаются убедить весь мир, что они занимаются "освобождением Украины". Однако война, которую они ведут против нашего государства, есть не что иное, как оккупация, где в дальнейшем захваченные территории будут под контролем Москвы.

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И речь идет не только об Украине. Кремль пытается дотянуться и до других независимых стран, включая Молдову. Такое мнение высказал пресс-секретарь ВСУ Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук. К примеру, он приводит тот факт, что российские войска пытаются закрепиться на той территории, которую они уже оккупировали. Для этого они строят эшелонированную оборону в Херсонской области.

"Враг не отказался от захвата всего Юга Украины и в дальнейшем будет выполнять прихоти своего бункерного фюрера. Мы понимаем, для чего им весь Юг Украины. Экономическая блокада Украины и выход к морским портам – главная причина атак россиян на наши южные города. И, конечно же, они мечтают о сухопутном коридоре к непризнанному Приднестровью с последующей оккупацией Молдовы", – убежден Плетенчук.

Что касается ситуации с оккупацией Юга Украины, то россияне захватили территорию от восточной границы и до Херсона. Это единственный областной центр, находящийся под оккупацией после вторжения в 2022 году. Оккупанты пытались прорваться и в Николаев, но не смогли этого сделать. Потому постоянно обстреливают город ракетами. Это перекрыло им дальнейшее наступление вдоль черноморского побережья на запад.

Под ракетный удар постоянно попадает и Одесса. Там также заблокирован и морской порт, поэтому нет возможности вывозить продукцию из Украины и импортировать необходимые товары для Украины морским путем.

Россия неоднократно уже угрожала Молдове. Все из-за Приднестровья – непризнанного образования на территории Молдовы вдоль украинской границы, которое находится под контролем России.

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