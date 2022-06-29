Російські загарбники намагаються переконати весь світ, що вони займаються "визволенням України". Однак війна, яку вони ведуть проти нашої держави, є ніщо інше, як окупація, де надалі захоплені території будуть під контролем Москви.

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І мова йде не лише про Україну. Кремль намагається дотягнутися і до інших незалежних країн, серед яких і Молдова. Таку думку висловив пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук. ЯК приклад він наводить той факт, що російські війська намагаються закріпитися на тій території, яку вони вже окупували. Для цього вони будуть ешелоновану оборону в Херсонській області.

"Ворог не відмовився від захоплення всього Півдня України й надалі виконуватиме забаганки свого бункерного фюрера. Ми розуміємо, для чого їм весь Південь України. Економічна блокада України та вихід до морських портів - головна причина атак росіян на наші південні міста. І звісно ж вони мріють про сухопутний коридор до невизнаного Придністров’я з подальшою окупацією Молдови", – переконаний Плетенчук.

Щодо ситуації з окупацією Півдня України, то росіяни захопили територію від східного кордону і до Херсона. Це єдиний обласний центр, який перебуває під окупацією після вторгнення 2022 року. Окупанти намагалися прорватися і до Миколаєва, але не змогли цього зробити. Тому постійно обстрілюють місто ракетами. Це перекрило їм подальший наступ вздовж чорноморського узбережжя на захід.

Під ракетний удар постійно потрапляє й Одеса. Там також заблокований і морський порт, через що немає можливості вивозити продукцію з України та імпортувати необхідні товари для України морським шляхом.

Росія ж неодноразово вже погрожувала Молдові. Все через Придністров'я – невизнане утворення на території Молдови вздовж українського кордону, яке перебуває під контролем Росії.

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