Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам разговор якобы может состояться после ответа на российские "гарантии безопасности".

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В Кремле не исключают разговора с Байденом и хотят ответа на "гарантии безопасности"

Мы также не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеуказанными документами, главы государств считают целесообразным связаться друг с другом и обсудить,

– считает Песков.

Спикер также ответил на вопросы журналистов, связаны ли возможные контакты Путина и Байдена с происходящими переговорами, а также, должны ли перед контактом лидеров провести встречу дипломаты по "гарантиям безопасности". Он отрицал эти тезисы и заявил, что президенты сами принимают решение о своих контактах.

"И после того, как ситуация с ответом американской стороны (по гарантиям безопасности – 24 канал) будет выяснена, будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога", – заявил Песков.

Россия заявила, что хочет получить письменный ответ относительно "гарантий безопасности"

Дмитрий Песков заявил, что для России якобы "приемлемо" получить письменный ответ от США относительно "гарантий безопасности" в том числе – на следующей неделе. Ведь, по словам спикера Путина, непринятие Украины в НАТО сейчас не означает, что ее не примут в среднесрочной перспективе.

Коротко о так называемых "гарантиях безопасности" Кремля

МИД России в конце 2021 года обнародовал так называемые "гарантии безопасности". Среди прочего Кремль требует, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения в Восточной Европе, в частности говорится о гарантии непринятия Украины.

Джо Байден заявил, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами. Кстати, в конце 2021 года Джо Байден дважды общался с Владимиром Путиным.

Более того, в начале января состоялось три раунда переговоров с Кремлем. В частности 10 января говорили США и Кремль, 12 января – НАТО и Кремль, 13 – общались с российской стороной под эгидой ОБСЕ.

Однако уже 19 января в Минобороны сообщили, что Россия почти завершила стягивать войска к украинским границам. Сейчас речь идет об ориентировочно 127 тысячах российских военных.

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