Відповідну заяву зробив речник Путіна Дмитро Пєсков. За його словами розмова нібито може відбутись після відповіді на російські "гарантії безпеки".

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У Кремлі не виключають розмови з Байденом та хочуть відповіді на "гарантії безпеки"

Ми також не виключаємо, що після того, як нам вдасться ознайомитися з вищезгаданими документами, глави держав вважають за доцільне зв'язатися одне з одним і обговорити,

– вважає Пєсков.

Речник також відповів питання журналістів, чи пов'язані можливі контакти Путіна та Байдена з переговорами, що відбуваються, а також, чи повинні перед контактом лідерів провести зустріч дипломати з "гарантій безпеки". Він заперечив ці тези та заявив, що президенти самі ухвалюють рішення про свої контакти.

"І після того, як ситуація з відповіддю американської сторони (щодо гарантій безпеки – 24 канал) буде з'ясована, буде розуміння, на якій стадії президенти вирішать підключитися до продовження діалогу", – заявив Пєсков.

Росія заявила, що хоче отримати письмову відповідь щодо "гарантій безпеки"

Дмитро Пєсков заявив, що для Росії нібито "прийнятно" отримати письмову відповідь від США щодо "гарантій безпеки" у тому числі – наступного тижня. Адже, за словами речника Путіна, неприйняття України в НАТО зараз не означає, що її не приймуть в середньостроковій перспективі.

Коротко про так звані "гарантії безпеки" Кремля

МЗС Росії наприкінці 2021 року оприлюднило так звані "гарантії безпеки". Серед іншого Кремль вимагає, щоб НАТО надали гарантії нерозширення у Східній Європі, зокрема мовиться про гарантію неприйняття України.

Джо Байден заявив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами. До речі, наприкінці 2021 року Джо Байден двічі спілкувався з Володимиром Путіним.

Ба більше, на початку січня відбулось три раунди перемовин з Кремлем. Зокрема 10 січня говорили США та Кремль, 12 січня – НАТО й Кремль, 13 – спілкувались з російською стороною під егідою ОБСЄ.

Проте вже 19 січня в Міноборони повідомили, що Росія майже завершила стягувати війська до українських кордонів. Наразі мовиться про орієнтовно 127 тисяч російських військових.

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