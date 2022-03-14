В Кремле не смогли подтвердить, что Кадыров поехал в Украину

Лидер чеченских боевиков Рамзан Кадыров заявил, что он прибыл в Украину. Однако в России не смогли подтвердить эту информацию.

Кадыров в социальных сетях решил похвастаться тем, что он под Киевом – в Гостомеле. И в подтверждение своих слов даже опубликовал видео с чеченскими боевиками. Правда, самого Кадырова на этом видео нет. Зато есть немало запугиваний в постах, которые не работают на украинских военных.

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То, был ли Кадыров на позициях боевиков в Гостомеле, не могут даже подтвердить и в России. По всей вероятности, его там и не было. А вся эта история – для устрашения.

Правда, в России должны знать, что запугивать украинцев кадыровцами – это бесполезное дело. Это в России пропаганда работала десятилетие на то, чтобы создать из чеченцев образ головорезов. Правда дошло до того, что кадыровцы воспользовались такой ситуацией и держат самих россиян в страхе перед собой.

Украина за это время жила в другом информационном поле. Следовательно, боязни перед кадыровцами у нас нет. Ведь самих кадыровцев используют не столько для военных дел, сколько для "показухи". Это подтверждают и сами попавшие в плен российские военные – кадыровцы решили не забирать раненых россиян, а расстреляли их.