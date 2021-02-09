В России сторонники заключенного оппозиционера Алексея Навального обещают возобновить масштабные акции протеста уже с 14 февраля. В Кремле на такие обещания уже отреагировали и пригрозили – за несогласованные с властями акции привлекут к ответственности.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

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В "кошки-мышки" ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности,

– сказал Песков.

Акции в штабе Навального пообещали возобновить 14 февраля

Отметим, что о возобновлении акций 14 февраля сообщил руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Соратники оппозиционера пообещали, что запланировали не обычный марш или шествие, а что-то в "необычном формате". Это делают, чтобы уменьшить количество арестов и хоть как-то наладить взаимодействие с полицией.

Во время последних акций задержали около 10 тысяч человек

Во время последних акций в поддержку Навального, которые состоялись в конце января и начале февраля, российские силовики задержали более 10 тысяч человек. Сам Навальный сейчас находится в заключении. Ему заменили условный срок на реальное лишение свободы по делу "Ив Роше". За решеткой Навальному придется пробыть еще 2 года 8 месяцев.