В Кремле отрицают информацию о том, что лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук получает деньги из России.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уверяет, что информация, которую озвучил Зеленский о том, что Россия финансирует Виктора Медведчука, – ложная. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Российская Федерация не финансирует Медведчука. По всей видимости, у президента есть ложная информация,

– заявил Песков.

Почему возник вопрос о финансировании Медведчука Россией

Во время визита на Волынь 9 июля Владимира Зеленского спросили, когда правоохранители наконец возьмутся за главу ОПЗЖ Виктора Медведчука. Особенно относительно его финансирования со стороны России.

"Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения", – ответил Зеленский.

Смотрите видео ответа Зеленского о финансировании Медведчука Россией:

В то же время Семья Медведчука основала фирмы в Крыму уже после оккупации полуострова Россией

Это не впервые Зеленский говорит о финансировании Медведчука и его партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". 31 августа 2019 года в интервью каналу "1+1" в программе "100 дней президента Украины" он заявил, что знает, откуда у ОПЗЖ финансирование.

"Так кто пользуется (пророссийской) терминологией, чтобы повысить себе баллы?... Партия господина Медведчука... Там еще есть большие вопросы, его ли это партия. Или там это временное объединение. И кто они такие... Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", – заявил Владимир Зеленский.