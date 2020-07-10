У Кремлі заперечують інформацію про те, що лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук отримує гроші з Росії.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков переконує, що інформація, яку озвучив Зеленський про те, що Росія фінансує Віктора Медведчука – помилкова. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Російська Федерація не фінансує Медведчука. По всій видимості, у президента є помилкова інформація,

– заявив Пєсков.

Чому виникла питання про фінансування Медведчука Росією

Під час візиту на Волинь 9 липня Володимира Зеленського запитали, коли правоохоронці нарешті візьмуться за главу ОПЗЖ Віктора Медведчука. Особливо щодо його фінансування зі сторони Росії.

"Я впевнений, що він дійсно фінансується Російською Федерацією. Але цим повинні детально займатися правоохоронні органи. Я з вами в цьому питанні одної думки", – відповів Зеленський.

Дивіться відео відповіді Зеленського щодо фінансування Медведчука Росією

Водночас Родина Медведчука заснувала фірми в Криму вже після окупації півострова Росією

Це не вперше Зеленський говорить про фінансування Медведчука та його партії "Опозиційна платформа – За життя". У серпні 2019 року в інтерв'ю каналу "1+1" до програми "100 днів президента України" він заявив, що знає, звідки в ОПЗЖ фінансування.

"То хто користується (проросійською) термінологією, щоб підвищити собі бали? ... Партія пана Медведчука ... Там ще є великі питання, чи це його партія. Чи там це тимчасове об'єднання. І хто вони такі... Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться", – заявив Володимир Зеленський.