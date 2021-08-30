В Кремле похвастались, как активно налаживают хорошие отношения с террористами "Талибана"

Для России нет ничего удивительного в том, чтобы сотрудничать с боевиками и террористами. Кремль уже активно налаживает связи с талибами.

Об этом сообщил спецпредставитель президента России Замир Кабулов. По его словам, Кремль стремится поддерживать хорошие отношения с любой властью в Афганистане.

Важно Россия уже наладила контакты с "новой властью" Афганистана и заявляет о стабилизации ситуации

Кабулов рассказал, что в столице Афганистана городе Кабул активно работает российское посольство.

Такие связи у нас налажены давно, и мы будем их налаживать. Нам нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане,

– заявил он.

Он отметил, что у Москвы есть обеспокоенности относительно военно-политической обстановки в стране. По его мнению, надо учитывать специфику, культурные и религиозные особенности афганского народа. В то же время по состоянию на конец августа "Талибан" остается запрещенной в России группировкой.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Китай, Россия, Пакистан и Турция намерены официально признать господство талибов в Афганистане.

Недавно турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова к сотрудничеству с террористами "Талибана". Президент мотивирует такое решение желанием обеспечить безопасность турецким семьям, проживающим в Афганистане.