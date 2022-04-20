В Кремле растет недовольство войной против Украины, – Bloomberg

В голове кремлевской элиты война в Украине выглядела победоносной и успешной. Однако из-за серьезных потерь и международных санкций, настроения изменились.

Теперь некоторые представители кремлевской элиты опасаются, что война против Украины – это катастрофическая ошибка. Об этом пишет издание Bloomberg.

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Ужасные последствия для России

Некоторые представители элиты России уже начали прозревать и понимают, что последствия войны для страны-агрессора будут катастрофическими. Санкции отбросят Россию на годы назад. Но говорить об этом публично они боятся, потому рассказывают об этом журналистам анонимно.

Сам кремлевский диктатор сужает круг своих советников, а тех, кто пытается предупредить его о последствиях – отвергает. Кроме того, некоторые из представителей элит, теперь недовольные войной, разделяют опасения американской разведки о возможном использовании ядерного оружия из-за провала войны, которую Путин считает своей "исторической миссией".

Пока значительная часть элиты еще поддерживает действия Путина, как и большинство россиян. Именно эта поддержка дает кремлевскому диктатору уверенность в том, что россияне будут воевать и умирать в войне ради его интересов.

Хотя в России и отрицают экономические последствия, но для нее они неизбежны.

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