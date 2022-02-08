В Кремле уверяют, что после учений российские войска покинут Беларусь

В Москве заявили, что российские войска покинут Беларусь после завершения совместных учений. Однако конкретную дату не назвали.

Заявление о том, что российские войска из Беларуси уедут, на брифинге сделал спикер главы Кремля Дмитрий Песков.

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Россия говорит, что ее войска покинут Беларусь

Если вы внимательно следили, никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси, об этом никогда не говорилось. Речь идет о союзных учениях,

– отметил Песков.

Спикер Путина добавил, что это означает, что после завершения этих учений войска вернутся в места постоянной дислокации. Однако точные даты, когда это произойдет, он не назвал.

Напомним, ранее Путин якобы пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону вывести из Беларуси 30 тысяч военных.

СМИ пишут о соглашении Макрона и Путина в отношении Украине

The Financial Times после встречи глав России и Франции сообщило, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон якобы заключили соглашение, чтобы улучшить напряженную ситуацию в отношении Украины. В нем, в частности, говорится о выводе российских войск, которые в Беларуси участвуют в учениях "Союзная решимость-2022". Эти тренировки продлятся с 10 по 20 февраля.

Теперь Москва якобы ждет, когда эти условия одобрят в США.

Хотя в Кремле отметили, что никак соглашений между политиками не было, потому что это "невозможно".

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