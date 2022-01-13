В Кремле уже хотят решить украинский вопрос, – Данилов о плане Путина

Алексей Данилов отметил, что план у Владимира Путина – довольно простой. Глава Кремля хочет уничтожить Украину как государство.

Секретарь СНБО отметил, что сначала страна-агрессор аннексировала Крым, а впоследствии – оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Россия хотела, чтобы украинская сторона имела проблему и не обращала внимания на полуостров.

Заметьте Украина не готовится, что уже завтра против нее начнется новая агрессия, – Данилов

Сейчас подходит время, когда они приняли решение, что надо украинский вопрос уже решать,

– подчеркнул Данилов.

Он отметил, что минские соглашения не могут применять в таком виде, в котором они есть. Сейчас необходим другой процесс.

По словам Данилова, с 30 октября 2021 года есть накручивание всей ситуации со всех сторон. Собственно количество войск на границах не является новостью. С этим Украина живет ежедневно и ежеминутно. В этом нет каких-то непредсказуемых вещей.

Путин хочет добиться внутренней дестабилизации

Данилов отметил, что сейчас Путин хочет добиться внутренней дестабилизации в Украине. Тогда глава Кремля надеется воспользоваться ситуацией, чтобы сделать свое черное дело.

Секретарь СНБО подчеркнул, что глобально Путин имеет план по реконструкции советской империи. Это невозможно без участия Украины. Данилов добавил, что прежде чем "посягать на чужой огород", стране-агрессору необходимо разобраться с собственными огромными проблемами и вызовами.

"То, что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией после закрытия телеканалов, после определенных наших превентивных процедур, сделать им это сложно", – отметил Данилов.

По словам политика, остается единственная сфера – энергетика.

Игры России сыграли со страной-агрессором злую шутку

Данилов отметил, что, кажется, России удалось сделать невозможное – разозлить Запад. Страна-агрессор своими игрищами пыталась его отпугнуть. Но вместо этого смобилизовала.

Украина постоянно ощущает поддержку Запада. К сожалению, она – разной интенсивности. В то же время украинская сторона благодарна за поддержку и рассчитывает на ее продолжение. В частности, в сфере воздушно-военной обороны. Сейчас Украине нужны средства борьбы с российскими беспилотниками.

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