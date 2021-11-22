В Кремле заявили, что Украина хочет создать "ещё одну беду для себя"
Источник:Интерфакс
Дмитрий Песков цинично заявил, что Украина "ищет способ" вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе. Для этого она якобы прикрывается увеличением присутствия в регионе военных НАТО.
Болезненное зрелище, – Песков
Очередное маразматическое заявление спикер Владимира Путина сделал в интервью. Это произошло на фоне сообщений об увеличении российских войск возле границы Украины.
Важно Разведка США раскрыла планы России по возможному вторжению в Украину, – Bloomberg
Украина, скорее всего, добивается очередной попытки приступить к силовому решению своей собственной проблемы. Создайте еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина,
– заявил пресс-секретарь агрессора.
Он добавил: "Добивается она этого под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше. Вот чего добивается Украина".
Все это Песков охарактеризовал как "болезненное зрелище, которое приведет к серьезным последствиям".
Ранее Песков цинично говорил, что "Россия ни для кого не представляет угрозы". Потому нападение на Украину Кремль, мол, не планирует. Однако спикер Путина подчеркнул, что Москва будет защищаться в случае "угрожающих действий НАТО".
Что известно о вероятности российского вторжения
- 21 ноября глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует нападение на Украину. Наше государство уже оцепили тактические группы батальонов российских войск. Широкомасштабное наступление может произойти уже в январе – феврале 2022 года.
- Эту информацию подтвердила и американская разведка. Разведывательные данные уже передали НАТО. Согласно им, атаки могут произойти по трем направлениям – из оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.
- В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников не верит, что Россия пойдет в наступление. Кроме того, он заверил, что ВСУ дадут отпор агрессору.