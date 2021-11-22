В Кремле заявили, что Украина хочет создать "ещё одну беду для себя"

Дмитрий Песков цинично заявил, что Украина "ищет способ" вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе. Для этого она якобы прикрывается увеличением присутствия в регионе военных НАТО.

Болезненное зрелище, – Песков

Очередное маразматическое заявление спикер Владимира Путина сделал в интервью. Это произошло на фоне сообщений об увеличении российских войск возле границы Украины.

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Украина, скорее всего, добивается очередной попытки приступить к силовому решению своей собственной проблемы. Создайте еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина,

– заявил пресс-секретарь агрессора.

Он добавил: "Добивается она этого под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше. Вот чего добивается Украина".

Все это Песков охарактеризовал как "болезненное зрелище, которое приведет к серьезным последствиям".

Ранее Песков цинично говорил, что "Россия ни для кого не представляет угрозы". Потому нападение на Украину Кремль, мол, не планирует. Однако спикер Путина подчеркнул, что Москва будет защищаться в случае "угрожающих действий НАТО".

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