"Кремлевские крысы спиз**ли": Путин признался, сколько украинского зерна хочет украсть

Россия с июля 2022 г. планирует увеличить экспорт зерна с 37 до 50 миллионов тонн. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин. Вероятно, увеличение произойдет за счет ворованного в Украине зерна.

Об этом 24 канала рассказал журналист Роман Цымбалюк.

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Он пояснил, что в сельскохозяйственном 2021-2022 году Россия экспортировала 37 миллионов тонн зерна. А уже в следующем году Кремль планирует поднять экспорт до 50 миллионов тонн.

Но здесь возникает вопрос – а откуда в России взялось такое количество зерна? Не было его, а тут хоп, и где-то появилось. То есть, они увеличили экспортные возможности почти на 50%. Ответ очевиден – кремлевские крысы уже спиздили или хотят это сделать,

– подчеркнул Цымбалюк.

Он также обратил внимание на цифры – известно, что Украина хочет экспортировать около 20 тонн зерна. Но благодаря российским захватчикам, блокирующим наши морские порты, мы этого сделать не можем. Интересно, что почти на столько должен увеличиться российский экспорт зерна.

Журналист объяснил подход оккупантов – когда они напали на Донбасс после Крыма, то уничтожили и закрыли многие металлургические заводы.

По его словам, ранее на мировых рынках в производстве металла Украина входила в первую десятку, как Россия, и мы были конкурентами.

А все заявления о русском языке и нацистах – это уже для бедных и глупых россиян. Настоящая цель захвата Донбасса – остановить все украинские заводы там. И вот с зерном точно такая же история, они просто хотят его украсть,

– считает Цымбалюк.

Журналист подчеркнул, что сам Путин называет "блефом" сообщение о блокировании россиянами украинского зерна в морских портах. "Он говорит, что Украина экспортирует малую долю зерна в мир, в то же время хочет это украсть", - добавил Цымбалюк.

Смотрите полное интервью Цимбалюка о России-воровке



Россия ворует украинское зерно: коротко

В Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, что Россия уже успела украсть 500 тысяч тонн украинской пшеницы из временно оккупированных регионов.

Из Харьковщины, Донетчины и Луганщины оккупанты вывозят краденое зерно в Россию, в то же время из Запорожья и Херсонщины – в Крым. Оттуда захватчики пытаются отправить его кораблями в другие страны.

Стало известно, что Россия пыталась продать украденное зерно Египта . Однако там отказались его покупать, поэтому судно мародеров изменило направление на Ливан и Сирию.

В Главном управлении разведки предполагали, что из Сирии похищенное зерно могут перевозить дальше в страны Ближнего Востока контрабандой .

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