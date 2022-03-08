Кремлю плевать на ваши попытки разговаривать: его не беспокоят ПАСЕ, ООН, – Резников

Мировые лидеры пытались предотвратить войну России против Украины через дипломатию. Однако лидер оккупантов Владимир Путин не понимает язык цивилизованного мира.

Министр обороны Украины подчеркнул, что на Россию не повлияли никакие предостережения, попытки диалога или обеспокоенность. Путину безразличны международные правила и механизмы.

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"Кремлю абсолютно плевать на ваши попытки разговаривать. Его не беспокоит ООН, ПАСЕ или другой институт, где вы пытаетесь сохранить его присутствие", – Резников обратился к представителям других стран.

Международные организации спрятались

Министр обороны сказал, что агрессор продолжает совершать такие действия из-за ощущения вседозволенности. Он в очередной раз подчеркнул, что российские солдаты убивают жителей европейской страны.

Где ваши ценности и эталоны? Где работа международных организаций, на которые тратят миллиарды долларов? Где ООН, Красный крест, ОБСЕ? Они спрятались,

– заявил Резников.

Резников обратился к лидерам свободного мира: смотрите видео

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