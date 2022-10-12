Информацию о ДТП 24 каналу подтвердили киевские правоохранители. Подробности пока не раскрывают.

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В сети сообщают, что, к счастью, жертв ДТП не было. В то же время эту информацию официально не подтвердили и не опровергли.

Жуткое ДТП на Крещатике / Фото из телеграм-канала "Реальный Киев"

В Киевской области водитель сбил двух маленьких детей

Андрей Небитов – начальник полиции Киевщины – рассказал, что в городе Сквира Киевской области произошло жуткое ДТП. Около 17:07 3 октября водитель легкового автомобиля сбил двух девочек: 6 и 8 лет.

К сожалению, один ребенок погиб на месте трагедии. Вторую девочку пытались спасти. Однако, к сожалению, ребенок тоже умер.

Водитель легковушки пытался скрыться. Однако его задержали. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время горе-водитель находится в изоляторе временного содержания.

Обратите внимание! Во время ДТП в Одесской области 29 сентября пострадали 17 пассажиров. Тогда на дороге не разминулись пассажирский автобус и грузовик.