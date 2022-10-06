Камала Харрис не пострадала. Секретная служба не сразу смогла объяснить истинную причину аварии. Сначала заявили, что все из-за неисправности самого автомобиля.

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Неточности относительно причины аварии

Агент Секретной службы, везший чиновник внедорожником, врезался в бордюр тоннеля в центре Вашингтона настолько сильно, что пришлось заменить шины. Кортеж остановили примерно в половине 11 утра.

Камалу Харрис пересадили в другой автомобиль. Секретная служба заявила, что причиной аварии была техническая неисправность. Впоследствии, получив информацию с места ДТП, уточнили, что автотрость вызвали действия водителя.

Медперсонал Белого дома осмотрел Харрис, чтобы убедиться, что она не пострадала. Впоследствии вице-президент США поблагодарила работников Секретной службы за их работу.

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Поздним вечером 14 сентября кортеж Зеленского возвращался из освобожденных районов Харьковщины в здание ОП. Другой легковых ехал в перекрестном направлении, однако столкнулся с автомобилем президента и машинами сопровождения.

Владимир Зеленский получил легкие ушибы, так что госпитализация не понадобилась.

Водителю легковушки на месте оказали помощь медики президента. После этого пострадавшего передали в городскую скорую.

ГБР начало расследование аварии.

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