Камала Гарріс не постраждала. Секретна служба не одразу змогла пояснити справжню причину аварії. Спочатку заявили, що все через несправність самого автомобіля.

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Неточності щодо причини аварії

Агент Секретної служби, який віз високопосадовицю позашляховиком, врізався у бордюр тунелю в центрі Вашингтона настільки сильно, що довелося замінити шини. Тож кортеж зупинили приблизно о пів на 11 ранку.

Камалу Гарріс пересадили в інший автомобіль. Секретна служба заявила, що причиною аварії була технічна несправність. Згодом, отримавши інформацію з місця ДТП, уточнили, що автотрощу спричинили таки дії водія.

Медперсонал Білого дому оглянув Гарріс, аби переконатися, що вона не постраждала. Згодом віцепрезидентка США подякувала працівникам Секретної служби за їхню роботу.

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Президент України потрапив у ДТП в Києві: що відомо

Пізно ввечері 14 вересня кортеж Зеленського повертався зі звільнених районів Харківщини до будівлі ОП. Інший легкових їхав у перехресному напрямку, однак зіткнувся з авто президента та машинами супроводу.

Володимир Зеленський отримав легкі забої, тож госпіталізація не знадобилася.

Водієві легковика на місці надали допомогу медики президента. Після цього постраждалого передали до міської швидкої.

ДБР почало розслідування аварії.

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