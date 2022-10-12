Інформацію про ДТП 24 каналу підтвердили київські правоохоронці. Деталей наразі не розкривають.

Зауважте Влетів у бордюр: кортеж віцепрезидентки США потрапив у ДТП

У мережі повідомиляють, що, на щастя, жертв ДТП не було. Водночас цю інформацію наразі офіційно не підтвердили та не спростували.

Моторошна ДТП на Хрещатику / Фото з телеграм-каналу "Реальний Київ"

На Київщині водій збив двох маленьких дітей

Андрій Нєбитов – начальник поліції Київщини – розповів, що у місті Сквира у Київській області сталася моторошна ДТП.