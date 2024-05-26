На Крещатике произошла массовая драка: что известно об инциденте в Киеве

Вечером 26 мая на киевском Крещатике произошла массовая драка. В схватке приняли участие сразу несколько групп молодых людей.

Видео массовой схватки появились в ряде телеграмм-каналов, передает 24 Канал. Стоит отметить, что сегодня в столице отмечают День Киева, однако связан ли праздник с инцидентом на центральной улице – пока неизвестно.

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Драка на Крещатике

Причины столкновения на Крещатике неизвестны. Впоследствии стало известно, что полиция оперативно прекратила драку на улице города, а участники драки были задержаны.

Сегодня, 26 мая, в социальных сетях было распространено видео драки на улице города. Наряды полиции среагировали оперативно и задержали участников драки. Сейчас с ними работают сотрудники полиции. Действиям нарушителей правопорядка будет дана соответствующая квалификация,

– сообщили в полиции Киева.

На месте работают наряды полиции, а нарушители сейчас дают объяснения правоохранителям.