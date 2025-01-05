Где купаться в Киеве на Крещение: список локаций

Уже в понедельник, 6 января, Украина будет праздновать Водохреще, или Крещение Господне. Ранее его отмечали 19 января. На праздник принято нырять в проруби. 24 Канал собрал локации, где можно сделать это в столице.

Церковь не считает погружение в воду на Крещение обязательным атрибутом праздника. Более того, в ПЦУ говорят: нельзя стать духовно чистым, только выпив святую воду или даже погрузившись в нее. Поэтому призывают провести день в размышлениях и молитве.

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Где окунуться в воду на Крещение

В этом году для купания разрешены 12 локаций:

пляж "Детский";

пляж "Венеция";

пляж "Центральный";

пляж "Тельбин";

пляж "Троещина";

пляж "Радуга";

озеро "Вербное";

пляж "Пуща-Водица";

пляж "Наталка";

остров "Оболонский";

пляж "Галерный";

пляж "Радуга".

Спасатели будут дежурить на этих локациях с 8:00 до 17:00. Также там будут медики – на случай, если кому-то станет плохо. Дно водоемов уже обследовали.

Спасатели и КГГА настойчиво просят купаться только на официально определенных локациях. А в целом, если это возможно, – воздержаться от погружения в воду в этот день.

Еще в пятницу КГГА выложило такое сообщение: "Городская власть рекомендует отказаться от участия в массовых мероприятиях и соблюдать ограничения, действующие во время военного положения".

Напоминание от ГСЧС о правилах на воде 6 января / Фото ГСЧС

Для тех, кто все же хочет быть в этот день ближе к воде, откроют второй вестибюль на станции метро "Гидропарк". Речь о том, который в направлении станции "Левобережная". Он будет работать 6 января с 10:00 до 17:00. Вестибюль № 1 будет функционировать в обычном режиме – с 05:39 до 22:34.