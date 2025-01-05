Церква не вважає занурення у воду на Водохреще обов'язковим атрибутом свята. Ба більше, у ПЦУ кажуть: не можна стати духовно чистим, лише випивши святу воду чи навіть занурившись у неї. Тому закликають провести день у роздумах і молитві.
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Де зануритися у воду на Водохреще
Цього року для купання дозволені 12 локацій:
- пляж "Дитячий";
- пляж "Венеція";
- пляж "Центральний";
- пляж "Тельбін";
- пляж "Троєщина";
- пляж "Райдуга";
- озеро "Вербне";
- пляж "Пуща-Водиця";
- пляж "Наталка";
- острів "Оболонський";
- пляж "Галерний";
- пляж "Веселка".
Рятувальники чергуватимуть на цих локаціях з 8:00 до 17:00. Також там будуть медики – на випадок, якщо комусь стане зле. Дно водойм уже обстежили.
Рятувальники та КМДА наполегливо просять купатися тільки на офіційно визначених локаціях. А загалом, якщо це можливо, – утриматися від занурення у воду цього дня.
Ще у п'ятницю КМДА виклало такий допис: "Міська влада рекомендує відмовитися від участі в масових заходах та дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану".
Нагадування від ДСНС щодо правил на воді 6 січня / Фото ДСНС
Для тих, хто все ж хоче бути цього дня ближче до води, відкриють другий вестибюль на станції метро "Гідропарк". Мова про той, який у напрямку станції "Лівобережна". Він працюватиме 6 січня від 10:00 до 17:00. Вестибюль № 1 функціонуватиме у звичайному режимі – з 05:39 до 22:34.