В Крещение: в ТКГ рассказали, когда могут решить вопрос обмена пленными

В Трехсторонней контактной группе отметили, что Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными. Москва полностью игнорирует эту тему.

На последнем заседании по этому вопросу не поставили точку. Об этом рассказала участница украинской делегации в гуманитарной подгруппе ТКГ Татьяна Иванова.

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У нас есть надежда, что, возможно, это вопрос, если не к Новому году, то к Рождеству или к Крещению будет решен,

– подчеркнула Иванова.

Она добавила, что Украина делает все возможное, чтобы обмен состоялся.

Россия ничего не делает

Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными.

В эфире одного из украинских телеканалов он сказал, что сомневается, удастся ли провести обмен до конца года. На последнем заседании ТКГ, отметил журналист, Россия еще раз подчеркнула, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта.

Сколько украинцев в плену оккупантов

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в плену оккупантов на Донбассе находится 300 граждан Украины, среди которых 40 – военные. Также 258 украинцев считают пропавшими без вести.

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович говорит, что Киев предлагает 3 варианта обмена удерживаемыми лицами. Однако Россия отвергает их. Украина готова обменять 60 человек.

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