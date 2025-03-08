В Киево-Печерской лавре в субботу, 8 марта, обвалился крест. На место происшествия вызвали спасателей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на столичную Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. В пресс-службе также показали фото, как спасатели снимали крест на землю.

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С одной из церквей Лавры упал крест

Инцидент произошел в обеденное время.

"8 марта в 13:05 в Службу спасения поступило сообщение о необходимости помощи в переулке Лаврском, что в Печерском районе", – говорится в сообщении столичной ГСЧС.

Прибыв на место вызова, спасатели увидели, что на куполе одной из церквей Киево-Печерской лавры частично упал крест.

В Киево-Печерской лавре обвалился крест / Фото ГСЧС

Для работ пришлось привлечь специальную технику. Так, с применением автоколенчатого подъемника спасатели провели безопасный демонтаж конструкции. Они поднялись к куполу, срезали проволоку и сняли крест.