Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш по результатам заседания областного Совета обороны.

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УПЦ МП запретили провести крестный ход в Почаев

Труш отметил, что 11 августа на Совете обороны области он заслушал военных и правоохранителей по поводу возможных провокаций во время шествия верующих в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа.

По его словам, появилась информация, что на Яблочный Спас верующие УПЦ МП планируют совершить крестный ход из Хмельницкой области в Свято-Успенскую Почаевскую лавру Тернопольской области.

Мы проанализировали массовые мероприятия, проходившие в области в прошлых годах, и пришли к выводу, что в рамках этого шествия могут быть провокации врага, нарушения общественного правопорядка, которые могут быть использованы пропагандистскими СМИ,

– заявил глава области.

На основе рекомендаций полиции, СБУ, начальника ТЦК и СП Рада приняла решение запретить шествие верующих Украинской православной церкви в Почаевскую лавру.

"Призываю правоохранителей принять необходимые меры реагирования для предотвращения массовых собраний, организуемых сторонниками УПЦ", – заявил Труш.

Запрет также распространится на мероприятия 28 августа, когда православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

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Послушник с непогашенной судимостью за убийство ждал победы России

К этой теме следует упомянуть, что следователи СБУ недавно задержали 48-летнего послушника Почаевской Успенской лавры, который использовал профили в запрещенных российских соцсетях, где:

активно распространял нарративы кремлевской пропаганды;

восхвалял высшее военно-политическое руководство России;

пытался дискредитировать украинских защитников.

Мужчина проживал на территории Почаевской лавры с 2017 года.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Послушник имеет непогашенную судимость за убийство. Досудебное расследование проводит СБУ,

– говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении за: