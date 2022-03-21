Крестовый поход: как русская церковь пытается уничтожить Украину

Ни для кого не является секретом, что представители УПЦ МП постоянно вели свою антиукраинскую деятельность. Как до оккупации Крыма и Донбасса, так и до полномасштабного нападения России на Украину. С началом большой войны священники из московского патриархата начали публично осуждать Путина, но проукраинскую позицию на самом деле не заняли.

По данным источников 24 канала в разведке, подавляющее большинство работников церкви УПЦ МП можно распределять разве что на группы относительно их специализации: священник-наводчик, священник-вербовщик, и священник-пулеметчик. Российские кураторы полноценно привлекают к работе свою агентуру в Украине и пытаются исправлять ситуацию на фронтах.

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Так, проведение откровенно пророссийских проповедей во многих церквях пока просто невозможны, ведь даже симпатиков Путина отрезвили сброшенные на головы детям российские бомбы.

На службе у сатаны

До 2014 года деятельность РПЦ и ее филиала в Украине были заметной, но почти никто не связывал ее с подготовкой к военному вторжению со стороны России. Многочисленные попы в Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других регионах относительно ласково рассказывали о "величии российского государства" и о "малороссии".

Более активная фаза началась в конце 2013-го года, когда попы открыто начали агитацию к сопротивлению Евромайдана. Тогда же на Донбассе в некоторых церквях рассказывали о "намерениях Запада запретить православную веру" и говорили о "необходимости отстаивания своих прав даже с оружием".

Когда же Янукович сбежал, а Россия начала захватывать Крым, на Донбассе уже начали полноценно создавать отряды боевиков. Вооружение для "ополченцев" завозили в церкви. В них также жили переброшенные в Донецкую и Луганскую области российские спецназовцы, зэки, казаки и кадыровцы. Да-да, в Святогорской лавре попы радостно приютили вооруженных мусульманских убийц.

Жили в церквях также бандиты Гиркина-Стрелкова перед непосредственным началом захвата Славянска. Когда же захватчики установили контроль над городом, в храмах хранили вооружение.



Игорь Гиркин в церкви Славянска / Фото из соцсетей

Кроме того, попы постоянно проводили службы и давали благословения на ведение боевых действий, прикрытие мирным населением и убийство украинцев по национальному признаку.



Священники УПЦ МП всегда поддерживали террористов / Фото из соцсетей

В 2014-м году о необходимости "борьбы с фашистами и националистами" и лишение жизни всех несогласных говорили вообще откровенно. Занимались этой работой так называемые попы-вербовщики. По оценке разведки, на Донбассе около 30% боевиков привели в ряды террористических группировок именно священники УПЦ МП. Их пособники из РПЦ таким именно способом привлекли к украинской территории более 20 тысяч убийц – казаков, фанатов имперских идей и других отморозков.

Также весомый вклад в войну на Востоке внесли попы, которые собирали информацию об украинских подразделениях и технике. Прикрываясь своим статусом, священники активно ездили по Донбассу и передавали террористам все собранные данные. Кроме того, в машинах этих диверсантов всегда были бинокли, рации и приборы для корректировки артиллерии.

Определенную прослойку священников их российские кураторы отправили непосредственно для участия в боевых действиях. Они должны были показывать оккупантам, что "бог с ними".

Постоянно распространяли агентурную сеть

После того, как активная фаза войны на Донбассе перешла в позиционное противостояние, деятельность вражеских агентов среди священников не останавливалась ни на мгновение. Работники церкви продолжали заниматься вражеской пропагандой, вербовкой людей и рассказами о якобы несуществовании украинской государственности. Для этого в частности привлекали некоторых украинских звезд.

Можно вспомнить и то, как представители Киево-Печерской лавры прятали от правосудия бразильского военного преступника Рафаэля Лусварги. Кроме того, по некоторым данным, во многих церквях проводили подготовку потенциальных диверсантов, разведчиков, наводчиков, корректировщиков и подрывников.

С 2014-го года представители УПЦ МП, которые действовали на свободной от РФ территории, завербовали и подготовили огромное количество преступников, которые сейчас действуют против Украины. Первым же диверсантом, которого с поличным задержали украинские защитники, оказался священником УПЦ МП.



Священник-диверсант Михаил Павлушенко / Фото из соцсетей

Коллаборанта задержали под Гостомелем с вещественными доказательствами. Он должен был наводить и корректировать удары артиллерии по позициям ВСУ, Нацгвардии и территориальной обороны.



Священник служил террористам / Фото Антона Геращенко

Уже после этого сотрудники СБУ задержали еще много диверсионно-разведывательных групп, которые скрывались в церквях. В кандалах оказались и некоторые священники, работавшие на ФСБ.



Поп Сергей Тарасов помогал россиянам / Фото СБУ

Россия хочет уничтожить всех украинцев

По данным разведки, все рассказы Путина о "денацификации и спецоперации" являются плохой ширмой устроенного им геноцида. Косвенным подтверждением этого служат многочисленные перехваты разговоров захватчиков с родными и их посты в соцсетях, в которых прямо говорится о необходимости уничтожения всех украинцев.

Доказательства подобной позиции как самого террористического государства, так и русской церкви, получили украинские военные. Так, у одного из погибших оккупантов нашли иконку-памятку для русского воина. В ней прямо указано, что задачей "защитника отечества" является тотальное уничтожение украинской нации.



Икона, которую дали российским захватчикам / Фото из соцсетей

Фактически же, как бы ни проснулось украинское общество, как бы люди не поняли, что Россия является страной-агрессором, на нашей территории продолжают действовать диверсанты-предатели. Каждый день в Киеве задерживают немало местных жителей, которые занимаются враждебной деятельностью и ждут оккупацию столицы. Кураторами некоторых из них являются священники.