Кричали о помощи с 8 этажа: в Харькове парень спас людей из пожара после снарядов

Дима переехал в Харьков в 2017 году из Горловки. Там он уже слышал звуки взрывов, видел снаряды, однако теперь ему пришлось пережить этот ужас снова.

Российские снаряды попали в его дом. Начался масштабный пожар, который заблокировал выход людям. Историю их спасения Дима рассказал 24 каналу.

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Бомбить стали резко

Дима рассказал, что бомбить начали резко. По опыту Горловки он привык слышать сначала свист, потом взрыв. Но тут было иначе – начались сразу взрывы и очень близко.

"Мы с мамой сразу забежали в ванную и обнявшись ждали, когда все кончится. Снарядов упало около 10. Я не ходил, не считал, но судя по тому, что я наснимал, просто пройдясь по району, – цифра вполне реальная".

Снаряд попал в дом Димы

После бомбежки Дима выглянул в окно. Люди в панике выбегали на улицу.

Я не понимал, из-за чего они так кипешуют, но после того как увидел дым с другой стороны дома, понял, что попало в мой дом,

– рассказал парень.

Разбомбили все:

Женщина умоляла о помощи

Сразу после осознания этого Дима увидел, как женщина на восьмом этаже разбивает окно и кричит о помощи. Там был пожар. Парень помчался к ней без колебаний.

"В подъезде была суета, кто-то с вещами выбежал в подъезд, кто-то, как и я, бежали на 8-й этаж, чтобы чем-то помочь. Весь этаж был в дыму, пламя было настолько дикое, что огонь перекинулся на квартиру напротив. На тот момент нас было 5 – 6 человек. Мы стояли и не понимали, что делать, потому что жар был сильный, что не могли подойти".

Однако стали хоть как-то тушить. По словам Димы, часть ребят искали воду и тазики. Тогда услышали крики.

Женщина кричала о помощи:

Кричала та же женщина

Потом Дима осознал, что это была та же женщина, которая выбивала окно и просила о помощи. Однако тогда ребята не понимали, откуда крики, поэтому банально просили хотя бы "постучать" по дверям, ведь квартир было много.

Женщина просто боялась выйти из квартиры, потому что рядом с ней и была та квартира, от которой мчался жар, в которую попал снаряд. По итогам мы просто сказали ей, что можно выбегать и все, она убежала, и я ее больше не видел. Ее квартира цела, на удивление,

– рассказал парень.

Тушили квартиры командой

Тогда ребята принесли воду, нашли тазики и ведра, собрали со всего дома несколько огнетушителей. Дима говорит, что один из них сразу начали использовать, но толку от него было мало, поэтому решили тушить просто водой.

"Как оказалось, среди нас оказался владелец одной из соседних квартир. Со словами "ну его на*ер я сюда больше не вернусь" он открыл дверь и мы начали набирать воду у него дома. Соответственно превратились в какую-то команду: один человек набирал воду, несколько человек несли воду ребятам, которые заливали огонь водой, и так менялись. Забегали в квартиру, дышали воздухом и продолжали тушить".

Затем нашли полотенца, чтобы намочить и дышать сквозь них. К моменту, когда приехали пожарные, ребята ослабили пламя. Пока спасатели тянули рукав на восьмой этаж, несколько пожарных тоже тушили огонь водой.

Пожар в доме был очень сильный:

С ребятами, которые тушили пожар, даже не успели познакомиться

Когда рукав дотащили, пожар быстро потушили. Затем разобрали обломки, убедились, что нет жертв и побежали тушить другие объекты. Дима говорит, что работы у этих ребят был непочатый край.

"И все, с пацанами мы просто пожали друг другу руки и разошлись. Мы не знакомились, не общались, не знаем кто из какой квартиры или с какого этажа. Просто пришли, сделали что могли, и разошлись как будто никогда и не виделись".

После этого Дима вышел во двор, выкурил 2 сигареты, и пошел домой успокаивать мать.

Осталось пепелище: