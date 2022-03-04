Російські снаряди влучили у його будинок. Зайнялась масштабна пожежа, яка заблокувала вихід людям. Історію їх порятунку Діма розповів 24 каналу.

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Бомбити стали різко

Діма розповів, що бомбити почали різко. З досвіду Горлівки він звик чути спочатку свист, потім вибух. Але тут було інакше – почалися відразу вибухи й дуже близько.

"Ми з мамою відразу забігли у ванну і, обнявшись, чекали, коли все скінчиться. Снарядів впало близько 10. Я не ходив, не рахував, але судячи з того, що я назнімав, просто пройшовшись по району, – цифра цілком реальна".

Снаряд влучив у будинок Діми

Після бомбардування Діма виглянув у вікно. Люди в паніці вибігали на вулицю.

Я не розумів, через що вони так кипішують, але після того як побачив дим з іншого боку будинку, зрозумів, що потрапило в мій будинок,

– розповів хлопець.

Розбомбили все:

Жінка благала про допомогу

Відразу після усвідомлення цього Діма побачив, як жінка на восьмому поверсі розбиває вікно та кричить про допомогу. Там була пожежа. Хлопець побіг до неї без вагань.

"У під'їзді була метушня, хтось з речами повибігав у під'їзд, хтось як і я бігли на 8-й поверх, щоб чимось допомогти. Весь поверх був у диму, полум'я було настільки дике, що вогонь перекинувся на квартиру навпроти. На той момент нас було 5 – 6 людей. Ми стояли і не розуміли, що робити, бо жар був сильний, що не могли підійти".

Однак стали хоч якось гасити. За словами Діми, частина хлопців шукали воду й тазики. Тоді почули крики.

Жінка кричала про допомогу:

Кричала та сама жінка

Потім Діма усвідомив, що це і була та сама жінка, яка вибивала вікно й просила про допомогу. Однак тоді хлопці не розуміли, звідки крики, тому банально просили хоча б "постукати" по дверях, адже квартир було багато.

Жінка просто боялася вийти з квартири, бо поряд з нею і була та квартира, від якої мчала жар, в яку потрапив снаряд. За підсумками ми просто сказали їй, що можна вибігати і все, вона втекла і я її більше не бачив. Її квартира ціла, на диво,

– розповів хлопець.

Гасили квартири командою

Тоді хлопці принесли воду, знайшли тазики і відра, зібрали з усього будинку кілька вогнегасників. Діма каже, що один з них відразу почали використовувати, але користі від нього було мало, тому вирішили гасити просто водою.

"Як виявилося, серед нас виявився власник однієї із сусідніх квартир. Зі словами "ну його на*ер я сюди більше не повернуся" він відчинив двері і ми почали набирати воду у нього вдома. Відповідно перетворилися на якусь команду: одна людина набирала воду, кілька людей несли воду хлопцям, які заливали вогонь водою, і так змінювалися. Забігали у квартиру, дихали повітрям та продовжували гасити".

Потім знайшли рушники, щоб намочити та дихати крізь них. До моменту, коли приїхали пожежники, хлопці послабили полум'я. Поки рятувальники тягли рукав на восьмий поверх, кілька пожежників також гасили вогонь водою.

Пожежа у будинку була дуже сильна:

З хлопцями, які гасили пожежу, навіть не встигли познайомитись

Коли рукав дотягнули, пожежу швидко загасили. Потім розібрали уламки, переконалися, що немає жертв і побігли гасити інші об'єкти. Діма каже, що роботи у цих хлопців був непочатий край.

"І все, з пацанами ми просто потиснули один одному руки і розійшлися. Ми не знайомилися, не спілкувалися, не знаємо хто з якої квартири чи з якого поверху. Просто прийшли, зробили що могли, і розійшлися наче ніколи і не бачилися".

Після цього Діма вийшов надвір, викурив 2 цигарки, і пішов додому заспокоювати матір.

Залишилось згарище: