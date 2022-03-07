Кричат "нам п**да, – Ким рассказал, как артиллерия ВСУ накрывает оккупантов

Российские убийцы пытаются ворваться в Николаев. Однако украинская артиллерия дает им достойный отпор.

Об этом в 11:45 сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Он сказал, что украинская артиллерия лучшая.

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"Ребята бегут, видно только пятки. Они кричат, что им п**да. Хорошо накрываем. Довалите их", – сказал Ким.

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Перешли в наступление

Оккупанты зашли в аэропорт, расположенный возле Николаева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Вооруженные силы Украины выгонят оттуда убийц. Он сказал, что россиян выбили из окрестностей города, которые они успели занять.

Ким попросил гражданских быть осторожными. Следует не покидать укрытий, пока работают украинские военные.

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