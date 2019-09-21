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      Крик отчаяния "Люди, что вы делаете", – Федына о действиях "Слуги народа"

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      София Федына
      София Федына / 24 канал

      Нынешняя фейсбук-страница народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны наполнена критикой "Слуги народа" и Владимира Зеленского, в частности. По ее словам, "слуги народа" своими действиями вызывают крик отчаяния. А вот в отношении президента – Федына отметила, что до сих пор "без надежды надеется".

      Об этом она рассказала в эфире 24 канала в программе "Ролевые игры".

      Читайте также: Большинство интриг в государстве были инспирированы Аваковым, – Федына

      Вы знаете, честно, я бы не хотела критиковать Зеленского и говорить, что я ошиблась. Но Президент Зеленский и "Слуга народа" сейчас в парламенте, и они сами дают столько поводов не то, что для критики, а для крика отчаяния "люди, что вы делаете",
      – отметила Федына.

      По ее словам, они хотят помочь, показывают некоторые проекты – указывают, что и как можно сделать.

      Они даже иногда с нами соглашаются, но когда приходит момент голосования, они все голосуют как один. Что касается Зеленского, то я, наверное, все еще без надежды надеюсь,
      подытожила нардеп.

      Полное интервью с Софией Федыной в программе "Ролевые игры" – читайте здесь.

      Видео программы "Ролевые игры" с Софией Федыной:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Европейская солидарность
      Источник: 24 канал
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