Крик отчаяния "Люди, что вы делаете", – Федына о действиях "Слуги народа"

Нынешняя фейсбук-страница народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны наполнена критикой "Слуги народа" и Владимира Зеленского, в частности. По ее словам, "слуги народа" своими действиями вызывают крик отчаяния. А вот в отношении президента – Федына отметила, что до сих пор "без надежды надеется".

Об этом она рассказала в эфире 24 канала в программе "Ролевые игры".

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Вы знаете, честно, я бы не хотела критиковать Зеленского и говорить, что я ошиблась. Но Президент Зеленский и "Слуга народа" сейчас в парламенте, и они сами дают столько поводов не то, что для критики, а для крика отчаяния "люди, что вы делаете",

– отметила Федына.

По ее словам, они хотят помочь, показывают некоторые проекты – указывают, что и как можно сделать.

Они даже иногда с нами соглашаются, но когда приходит момент голосования, они все голосуют как один. Что касается Зеленского, то я, наверное, все еще без надежды надеюсь,

– подытожила нардеп.

Полное интервью с Софией Федыной в программе "Ролевые игры" – читайте здесь.

Видео программы "Ролевые игры" с Софией Федыной: