08:16
21 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Якутський шаман в психлікарні. Алкогольний розклад РФ
      Вєсті Кремля
      21:51, 20 вересня
      Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, 20 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      Крик розпачу "Люди, що ви робите", – Федина про дії "Слуги народу"

      3384 Читать новость на русском
      Софія Федина
      Софія Федина / 24 канал

      Нинішня фейсбук-сторінка народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини наповнена критикою "Слуги народу" та Володимира Зеленського, зокрема. За її словами, "слуги народу" своїми діями викликають крик розпачу. А от щодо президента – Федина зазначила, що досі "без надії сподівається".

      Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу в програмі "Рольові ігри".

      Читайте також: Більшість інтриг у державі були інспіровані Аваковим, – Федина

      "Ви знаєте, чесно, я б не хотіла критикувати Зеленського і говорити, що я помилилася", – сказала нардепка.

      Але Президент Зеленський і "Слуга народу" зараз в парламенті, і вони самі дають стільки приводу не те, що для критики, а для крику розпачу "люди, що ви робите",
      – наголосила Федина.

      За її словами, вони хочуть допомогти, показують деякі проєкти – вказують, що та як можна зробити.

      Вони навіть інколи з нами погоджуються, але коли приходить момент голосування, вони всі голосують як один. Щодо Зеленського, то я, напевно, все ще без надії сподіваюся,
      – підсумувала нардепка.

      Повне інтерв'ю з Софією Фединою в програмі "Рольові ігри" – читайте тут.

      Відео програми "Рольові ігри" з Софією Фединою:

       

      blog_ava
      Екологічна катастрофа: на Київщині нелегально плавили шини та сміття
      сьогодні
      412
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      20 вересня , 23:00 Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      Ірина Шиба 576
      Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      20 вересня , 22:20 Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      1162
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      20 вересня , 22:00 Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 516
      Борт номер один: на чому літають перші особи держав
      20 вересня , 21:30 Борт номер один: на чому літають перші особи держав
      Світлана Попова 1739
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук