Крик розпачу "Люди, що ви робите", – Федина про дії "Слуги народу"
Нинішня фейсбук-сторінка народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини наповнена критикою "Слуги народу" та Володимира Зеленського, зокрема. За її словами, "слуги народу" своїми діями викликають крик розпачу. А от щодо президента – Федина зазначила, що досі "без надії сподівається".
Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу в програмі "Рольові ігри".
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"Ви знаєте, чесно, я б не хотіла критикувати Зеленського і говорити, що я помилилася", – сказала нардепка.
Але Президент Зеленський і "Слуга народу" зараз в парламенті, і вони самі дають стільки приводу не те, що для критики, а для крику розпачу "люди, що ви робите",
– наголосила Федина.
За її словами, вони хочуть допомогти, показують деякі проєкти – вказують, що та як можна зробити.
Вони навіть інколи з нами погоджуються, але коли приходить момент голосування, вони всі голосують як один. Щодо Зеленського, то я, напевно, все ще без надії сподіваюся,
– підсумувала нардепка.
Повне інтерв'ю з Софією Фединою в програмі "Рольові ігри" – читайте тут.
Відео програми "Рольові ігри" з Софією Фединою: