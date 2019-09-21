Крик розпачу "Люди, що ви робите", – Федина про дії "Слуги народу"

Нинішня фейсбук-сторінка народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини наповнена критикою "Слуги народу" та Володимира Зеленського, зокрема. За її словами, "слуги народу" своїми діями викликають крик розпачу. А от щодо президента – Федина зазначила, що досі "без надії сподівається".

Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу в програмі "Рольові ігри".

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"Ви знаєте, чесно, я б не хотіла критикувати Зеленського і говорити, що я помилилася", – сказала нардепка.

Але Президент Зеленський і "Слуга народу" зараз в парламенті, і вони самі дають стільки приводу не те, що для критики, а для крику розпачу "люди, що ви робите",

– наголосила Федина.

За її словами, вони хочуть допомогти, показують деякі проєкти – вказують, що та як можна зробити.

Вони навіть інколи з нами погоджуються, але коли приходить момент голосування, вони всі голосують як один. Щодо Зеленського, то я, напевно, все ще без надії сподіваюся,

– підсумувала нардепка.

Повне інтерв'ю з Софією Фединою в програмі "Рольові ігри" – читайте тут.

Відео програми "Рольові ігри" з Софією Фединою: