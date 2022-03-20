Криптофонд Украины собрал более 60 миллионов долларов для армии
Источник:Минцифры
Для Вооруженных Сил Украины также привлекают криптоактивы. Они существенно масштабируют усилия привлекать дополнительные деньги на поддержку армии.
Об этом сообщили 20 марта в Министерстве цифровой трансформации. Они отметили, что криптофонд Украины уже имеет более 60 миллионов долларов для нужд ВСУ.
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Что уже приобрели
У Минцифры рассказали, что на первых днях полномасштабного вторжения России в Украину крипта помогла покрыть насущные потребности ВСУ. Речь идет о том, что более 34 миллионов криптодонатов потратили на такие вещи:
- бронежилеты;
- тепловизионная оптика;
- медицинские средства;
- сухпайки;
- каски и рации.
Все официальные криптокошельки Министерства можно посмотреть на сайте.
Донатить криптоактивы могут люди со всего мира. Спасибо криптосообществу за поддержку и каждому, кто помогает армии и Украине!,
– написали у Минцифры.