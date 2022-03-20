Криптофонд Украины собрал более 60 миллионов долларов для армии

Для Вооруженных Сил Украины также привлекают криптоактивы. Они существенно масштабируют усилия привлекать дополнительные деньги на поддержку армии.

Об этом сообщили 20 марта в Министерстве цифровой трансформации. Они отметили, что криптофонд Украины уже имеет более 60 миллионов долларов для нужд ВСУ.

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Что уже приобрели

У Минцифры рассказали, что на первых днях полномасштабного вторжения России в Украину крипта помогла покрыть насущные потребности ВСУ. Речь идет о том, что более 34 миллионов криптодонатов потратили на такие вещи:

бронежилеты;

тепловизионная оптика;

медицинские средства;

сухпайки;

каски и рации.

Все официальные криптокошельки Министерства можно посмотреть на сайте.

Донатить криптоактивы могут люди со всего мира. Спасибо криптосообществу за поддержку и каждому, кто помогает армии и Украине!,

– написали у Минцифры.