Про це повідомили 20 березня у Міністерстві цифрової трансформації. Вони зазначили, що криптофонд України вже має понад 60 мільйонів доларів для потреб ЗСУ.

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Що вже придбали

У Мінцифри розповіли, що на перших днях повномасштабного вторгнення Росії в Україну крипта допомогла покрити нагальні потреби ЗСУ. Мовиться про те, що понад 34 мільйони криптодонатів витратили на такі речі:

бронежилети;

тепловізійна оптика;

медичні засоби;

сухпайки;

каски та рації.

Всі офіційні криптогаманці міністерства можна переглянути на сайті.

Донатити криптоактиви можуть люди з усього світу. Дякуємо криптоспільноті за підтримку й кожному, хто допомагає армії та Україні!,

– написали у Мінцифри.