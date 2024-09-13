Роналду – первый человек в истории, набравший 1 миллиард подписчиков в соцсетях

Криштиану Роналду продолжает устанавливать рекорды не только на футбольном поле. Легендарный португалец пересек отметку в один миллиард подписчиков в своих соцсетях.

Нападающий Аль-Насра и легендарный капитан сборной Португалии сообщил о том, что количество подписчиков в его социальных сетях пересекло отметку в один миллиард. По этому поводу португалец выложил пост в Инстаграм.

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Криштиану Роналду самая популярная личность в мире

39-летний португальский форвард высказался относительно количества своих подписчиков. Криштиану Роналду отметил: "Мы вошли в историю - 1 миллиард подписчиков! Это не просто цифра - это свидетельство нашей общей страсти, драйва и любви к игре и не только".

Легендарный футболист подчеркнул, что всегда играл для своей семьи и болельщиков, начиная с улиц Майдеры до крупнейших стадионов в мире. Португалец отметил, что фанаты поддерживали его во время взлетов и падений.

Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что были частью моей жизни. Лучшее еще впереди, и мы продолжим двигаться вперед, побеждать и творить историю вместе,

– написал Роналду.

Криштиану Роналду пересек отметку в 1 миллиард подписчиков / Сообщение из инстаграма португальца

Суммарное количество подписчиков Криштиану на 6 платформах: более 638 миллионов в инстаграме, более 170 миллионов в фейсбуке, в твиттере – более 113 миллионов, в ютубе – более 60,5 миллионов, куйашоу и вейбо – более 9,3 и более 7,5 миллионов, соответственно.

Кроме этого, Криштиану Роналду рекордсмен по количеству фолловеров в Инстаграме. Также непревзойденный португалец в матче Лиги наций против Хорватии установил рекорд, забив 900-й гол в карьере.