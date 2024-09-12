Испанский защитник Уго Мальо был одним из символов клуба Сельта. Парень выступал за команду с 2009 по 2023 годы, но был вынужден покинуть команду из-за громкого скандала.

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Непристойное поведение

33-летнего Уго обвинили в сексуальном насилии. Инцидент произошел в 2019 году, когда во время приветствия перед стартом матча Мальо подошел к женщине-маскоту команды и засунул ей руку под одежду.

Через несколько лет девушка подала в суд на Мальо, поэтому Сельте пришлось попрощаться со своим бывшим капитаном. В итоге испанца признали виновным в совершении преступления.

При этом Уго ограничился финансовым штрафом. Футболист должен возместить жертве 1 тысячу евро, а также в течение 20 месяцев выплачивать ей сумму в размере 10 евро в день (ориентировочно – 6 тысяч суммарно).

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Во время своей карьеры в Сельте Мальо оформил 12 голов в 449 матчах. Прошлый сезон защитник провел в бразильском Интернасьонале, а в этом году стал игроком греческого Ариса.