Іспанський захисник Уго Мальо був одним із символів клубу Сельта. Хлопець виступав за команду з 2009 по 2023 роки, але був змушений залишити команду через гучний скандал.

До теми Відомого актора з фільму "Скажені пси" заарештували через серйозні обвинувачення: що сталось

Непристойна поведінка

33-річного Уго звинуватили у сексуальному насильстві. Інцидент стався у 2019 році, коли під час вітання перед стартом матчу Мальо підійшов до жінки-маскота команди та засунув їй руку під одяг.

За кілька років дівчина подала в суд на Мальо, тому Сельті довелось попрощатися зі своїм колишнім капітаном. У підсумку іспанця визнали винним у скоєнні злочину.

При цьому Уго обмежився фінансовим штрафом. Футболіст має відшкодувати жертві 1 тисячу євро, а також протягом 20 місяців виплачувати їй суму в розмірі 10 євро на день (орієнтовно – 6 тисяч сумарно).

Читайте також Зірку "Піратів Карибського моря" звинувачують у домашньому насильстві

Під час своєї кар'єри у Сельті Мальо оформив 12 голів у 449 матчах. Минулий сезон захисник провів у бразильському Інтернасьоналі, а цього року став гравцем грецького Аріса.