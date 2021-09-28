На Крите – новое землетрясение: количество пострадавших в результате предыдущего возросло

Утром 28 сентября на острове Крит зафиксировали новое землетрясение, его магнитуда составила 5,3 балла. Кроме того, возросло число пострадавших в результате предыдущего проявления стихии.

Остров Крит снова трясло. На острове произошло уже 42 землетрясение за последние сутки.

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Новое землетрясение на Крите

Сейсмологи утром 28 сентября зафиксировали на острове Крит очередное землетрясение в 4 километрах от города Аркалохори. На этот раз его магнитуда составила 5,3 балла. А эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Местные жители, опасаясь негативных последствий, вышли из домов на улицы.

Возросло количество пострадавших

Издание The Guardian сообщает о росте количества пострадавших в результате предыдущего землетрясения. Известно, что травмы получили по меньшей мере 20 человек. Хотя ранее сообщали о 9.

Есть и жертва стихии – погиб 65-летний строитель, работавший в церкви в Аркалохори, когда на него обрушилась крыша.

К слову, для людей, чьи дома были повреждены, установили палатки общей вместимостью до 2 500 человек. Все подразделения аварийного реагирования и пожарные службы привели в состояние общей боевой готовности.

Предыдущее сильное землетрясение на Крите: основное

Утром 27 сентября сильное землетрясение произошло на Крите, вблизи города Ираклион, где проживает 140 тысяч человек.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда самого мощного толчка достигла 6 баллов.

Землетрясение было длительным и сильно ощущалось не только в Ираклионе, но и на всем острове, а также на других – например, на Санторини.

Также зафиксировали интенсивные афтершоки – подземные толчки, которые следуют за землетрясением.

Сейсмолог из Имперского колледжа Лондона Стивен Хикс описал подземные толчки как самые мощные, что фиксировали на Крите с 1959 года.

Возле города Аркалохори зафиксировали новое землетрясение: смотрите карту