Критическая дата для России – 9 мая, – военный эксперт Ягун

Украина может получить системы противовоздушной обороны от НАТО, однако не раньше середины апреля. Это позволило бы закрыть 1 или 2 больших города на Западной Украине. В то же время, переломной датой в войне может стать 9 мая.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

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На вопрос ведущего, когда Украина могла бы надеяться на серьезные изменения на фронте, Ягун назвал дату в мае 2022 года.

Критическая дата для них, но не для нас – это 9 мая. Они действительно должны до 9 мая показать хоть какую-то победу,

– сообщил Ягун.

По словам военного эксперта, вероятно, может идти речь о захвате какого-то украинского города, договоре и т.д. "Если 9 мая не состоится парад, на котором они продемонстрируют хоть какие-то свои победы – для них это будет очень критично", – обїяснил он.

Если за апрель мы покажем не хуже результат, чем продемонстрировали за предыдущий месяц, то России будет очень тяжело в будущем продвигаться хоть к какой-то цели, как объяснил Ягун.

Он добавил, что 9 мая – не обязательно должно стать датой победы. Однако эта дата определит рубеж, сколько Украине осталось еще воевать с оккупантами.

Виктор Ягун о дате переломного момента войны: смотрите видео