Такое мнение высказал Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента. Он записал новое обращение к украинцам в субботу, 12 марта.

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Можем не бояться, но еще не конец

"Стратегический перелом, о котором ранее говорил президент Зеленский, наступил. Мы можем не бояться, мы можем быть полными надежды. Но должны понимать, что это еще не означает конца войны", – пояснил Арестович.

О каких словах Зеленского говорится

Накануне Зеленский заявил, что украинцам уже удалось достичь стратегического перелома. "Невозможно сказать, сколько дней нам еще освобождать украинскую землю. Но возможно сказать – мы это сделаем. Мы направляемся к победе", – говорил политик.

Брифинг Арестовича за 12 марта: смотрите видео

Арестович предупредил, что в течение 2 – 3 недель Россия попытается пойти в наступление. Для этого враг попытается привлечь бойцов с Ближнего Востока. Однако сомнительно, что люди, которых без боевого слаживания собрали и бросили воевать, будут боеспособными. Украинцы и им дадут достойный отпор.