Таку думку висловив Олексій Арестович, радник глави Офісу Президента. 12 березня він записав нове звернення до українців, пише 24 канал.

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Можемо не боятися, але ще не кінець

"Стратегічний перелом, про який раніше казав президент Зеленський, наступив. Ми можемо не боятися, ми можемо бути сповненими надії. Але ми мусимо й розуміти, що це ще не означає кінця війни", – пояснив Арестович.

Про які слова Зеленського мовиться

Напередодні президент заявив, що українцям вже вдалося досягти стратегічного перелому. "Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти українську землю. Але можливо сказати – ми це зробимо. Ми прямуємо до перемоги", – наголосив політик.

Брифінг Арестовича за 12 березня: дивіться відео



Арестович попередив, що протягом 2 – 3 тижнів Росія спробує йти в наступ. Для цього ворог спробує залучити бійців з Близького Сходу. Проте сумнівно, що люди, яких без бойового злагодження зібрали й кинули воювати, будуть боєздатними. Українці і їм дадуть гідної відсічі.