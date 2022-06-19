Критическая ситуация в Херсонской области и обстрелы Сумщины: как прошла ночь в регионах

По состоянию на 19 июня в Украине продолжаются 117-е сутки полномасштабной войны России с Украиной. Ряд регионов нашей страны ночью страдали от российских обстрелов.

В большинстве областей ночь прошла спокойно. Однако от вражеских обстрелов страдали Сумщина, Днепропетровщина, Донецкая область, Луганщина, Харьковщина, Николаевщина и Херсонщина. Об этом сообщили в Офисе Президента, передает 24 канал.

В Новомосковском районе на нефтебазе взорвался резервуар с топливом: погиб спасатель

Как прошла ночь в регионах Украины

Сумщина

Российские захватчики около 7 утра открыли огонь из минометов со своей территории и обстреляли жилые кварталы города Середина-Буда.

В результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Также в городе произошли пожары. Информацию о пострадавших уточняют.

Днепропетровщина

Ночь в области прошла с сиренами, извещавшими о воздушной тревоге. Спасатели всю ночь боролись с огнем, возникшим вследствие ракетного удара по нефтебазе в Новомосковском районе. Тушение пожара продолжается.

В результате российской атаки пострадали 11 человек, 1 из пострадавших в тяжелом состоянии.

Примите во внимание! Около 9 утра во время тушения пожара на нефтебазе взорвался резервуар с горючим. Из-за этого, к сожалению, погиб спасатель. Еще двое пострадали.

Харьковщина