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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Критическая ситуация: как люди выживают в оккупированном Крымском

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Поселок Крымское на Луганщине в эпицентре вражеского огня. Последние три дня боевики стреляли по защитникам из всех калибров. Бойцы связывают это с тем, что крестьяне уже собрали пшеницу и де-факто хлебное перемирие закончилось, хотя де-юре никто этого не объявил.

Пшеница в Крымском на вес, ведь работы в поселке почти нет. Рядом – ни одного большого города, а вместо дорог только направления. Именно для немногих фермеров, которые пытаются выживать в условиях войны, объявили "хлебное перемирие".

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Владелец одной из немногих ферм в Крымском рассказал, что собранный урожай является гарантией выживания. Однако, если убранные поля для фермеров являются положительным аспектом, то для военных наоборот. Ведь последние три дня боевики особенно активны.

Впрочем Вооруженным Силам Украины никто не сообщал, что "хлебное перемирие" закончилось.

Думали, война закончилась. Однако через две недели заехали другие, как оказалось у них ротация была. Стреляют ночью, но бывает и утром,
– отметил военнослужащий ВСУ.

На позициях служат ребята, которые уже видели разное на этой войне и готовы дать отпор, пока не наступит очередное перемирие. По плану прошлых лет – "школьное", которое объявляют с 1 сентября.

"Мы более уверены, ведь мы на родной земле", – подчеркнул военный.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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