Критична ситуація: як люди виживають в окупованому Кримському

Селище Кримське на Луганщині у епіцентрі ворожого вогню. Останні три дні бойовики гатили по оборонцях з усіх калібрів. Бійці пов'язують це з тим, що селяни вже зібрали пшеницю і де-факто хлібне перемир'я закінчилось, хоча де-юре ніхто цього не оголосив.

Пшениця у Кримському на вагу, адже роботи в селищі майже нема. Поруч – жодного великого міста, а замість доріг лише напрямки. Саме для небагатьох фермерів, що намагаються виживати в умовах війни, оголосили "хлібне перемир'я".

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Власник однієї з небагатьох ферм в Кримському розповів, що зібраний врожай є гарантією виживання. Однак, якщо прибрані поля для фермерів є позитивним аспектом, то для військових навпаки. Адже останні три дні бойовики особливо активні.

Втім Збройним Силам України ніхто не повідомляв, що "хлібне перемир'я" закінчилось.

Думали, війна закінчилась. Однак через два тижні заїхали інші, як виявилось у них ротація була. Стріляють вночі, але буває і вранці,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

На позиціях служать хлопці, які вже бачили різне на цій війні та готові дати відсіч, поки не наступить чергове перемир'я. За планом минулих років – "шкільне", яке оголошують з 1 вересня.

"Ми більш впевнені, адже ми на рідній землі", – наголосив військовий.