Критически важная инфраструктура не повреждена, – мэр Житомира о ракетных ударах
27 февраля 2022 , 18:39Читати новину українською
Российские оккупанты дважды ударили ракетами по Житомиру. Однако мэр города Сергей Сухомлин заявил, что критически важную инфраструктуру не повредили.
Об этом он сказал в эфире 24 каналу. По его словам, ситуация в городе спокойная.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
"Было 2 прихода. Предварительно это ракетный удар. Это составы воинской части. Но хочу сказать, что там уже давно ничего не было", – объяснил он.
Перед ударом в городе была объявлена воздушная тревога, пострадавших нет.
Всё нормально. Мы готовы,
– подчеркнул мэр.
Мэр города рассказал о ракетном ударе в Житомире: смотрите видео
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.