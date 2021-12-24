Критическая ситуация в энергетике: какие вопиющие проблемы есть в Украине

На фоне критической ситуации в энергетике – недостатка запасов угля и других проблем, связанных с обеспечением отопительного сезона в Украине, вышел отчет ОЭСР, в котором освещают основные причины такого положения. Далее читайте на украинском.

Авторитетна міжнародна організація підтвердила наявність таких кричущих проблем в енергетиці України.

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Корупція та борги

Сфера енергетики залишається однією з найбільш корумпованих в Україні: "Попри вдосконалення корпоративного управління держпідприємств, існують значні занепокоєння щодо їх практичної реалізації в енергетичному секторі. Прозору та засновану на заслугах процедуру відбору керівників держпідприємств все ще не створено".

"Попри вдосконалення корпоративного управління держпідприємств, існують значні занепокоєння щодо їх практичної реалізації в енергетичному секторі. Прозору та засновану на заслугах процедуру відбору керівників держпідприємств все ще не створено". Величезні заборгованості за енергоносії й тут також є поле для корупції: "Ще один корупційний ризик загального характеру – відсутність комплексного плану врегулювання та чіткого порядку погашення боргів в енергетиці, з яким стикаються держпідприємства в газовому, електроенергетичному та вугільному секторах".

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Некомпетенція та "мертві душі"

"Неефективний людський потенціал державних органів", що простою мовою означає "некомпетентний чиновник": "Складна взаємодія різних факторів, таких як: відсутність політичної волі, недостатня прозорість, лазівки у законодавстві та неефективний людський потенціал державних органів, сприяє існуючим корупційним ризикам в енергетичних секторах".

Всупереч тому, що грошей на субсидії не вистачає, їх продовжують витрачати на "мертві душі": "Субсидування газового сектору також не обійшлося без корупційних проблем. Приклади включають продаж енергії неіснуючим людям, штучне завищення споживання газу тощо. Відсутність єдиної бази даних споживачів та лічильників газу посилює маніпуляції".

Європейці навіть використали слово gazzbuts, яким назвали наші газзбути. Сказали, що хоч формальний анбандлінг і відбувся, але фактично оператори газових мереж і газзбути все ще працюють як одне ціле.

Загалом у звіті означені десятки проблем як загальних для всієї енергетики, так і окремо для газових, нафтових, електричних, "зелених" секторів.

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