Європа закривається

Подібні вимоги впроваджують в інших країнах Європи. Багато країн взагалі лишаються в локдаунах на свята.

Відповідно, Ryanair та інші авіакомпанії почали скасовувати частину рейсів. Уважно слідкуйте за цим, якщо збираєтесь подорожувати в найближчі дні!

Омікрон домінує

При цьому перші результати дослідження Омікрону досить обнадійливі – кількість госпіталізацій від Омікрону приблизно в 5 разів менша, ніж від Дельти. Поки що схоже, що різниця в смертності буде ще більшою, але не знайшов точних оцінок.

Оскільки Омікрон дуже успішно витісняє інші штами, це може бути не проблемою, а надією на перехід COVID-19 до розряду відносно нестрашних сезонних вірусів.

Хотілося б на це сподіватися, як мінімум.

Бустерна доза

А поки ситуація все ще лишається складною, ми, за першої можливості, зробили собі бустерну вакцинацію. Тобто, це вже третє щеплення, яке я зробив рівно через 6 місяців після попереднього.

Після перших двох доз Pfizer, коли не було вибору, цим разом вибір був, і ми вирішили зробити Moderna, бо, схоже з того, що я читаю, комбінація вакцин, дає навіть кращий захист.

У мене не було, як і в перших двох випадків, жодних побічних ефектів вакцинації, окрім болю в місці щеплення.

З моїх знайомих у всіх, хто під час перших вакцинацій мав "побічки", отримав їх і після бустеру, а хто не мав, то й після третьої теж не було. Це нерепрезентативно, але, в цілому, з досвіду, тут схоже, що побічних ефектів після третьої вакцини менше, ніж після перших двох.