Критика градостроительной реформы преимущественно безосновательна – VoxUkraine

Критические замечания относительно законопроекта №5655 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности преимущественно являются ложными и манипулятивными, а нормы документа реально улучшают ситуацию на строительном рынке.

Такой вывод можно сделать из анализа документа, который провел коллектив авторов VoxUkraine в ответ на публичный запрос со стороны инициатора законопроекта, народного депутата Елены Шуляк. В частности, эксперты анализировали критические замечания к документу, которые высказала архитектор Анна Кирий.

Законопроект №5655 Верховная Рада поддержала в первом чтении 1 июля. Народные депутаты предлагают изменения в 6 кодексов и 21 закон Украины. Как поясняют авторы проекта, его принятие позволит снизить коррупционные риски, повысить публичность, прозрачность в этой области, четко определить права, обязанности, ответственность участников строительства.

Анна Кирий как представительница архитекторского сообщества, высказала ряд критических замечаний к документу. Эксперты VoxUkraine определили большинство тезисов как ложные или манипулятивные.

В частности, манипулятивным назван тезис о нивелировании авторства архитекторов над проектом. По мнению экспертов VoxUkraine, законопроект №5655 не меняет принципа, по которому имущественные права на объект архитектуры как объект авторского права, созданный по заказу, принадлежат создателю этого объекта или заказчику совместно, если иное не установлено договором. И заказчик не может вносить изменения в документацию без согласования с владельцем этих прав. Исключением является работа за средства государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также кредитов, предоставленных под государственные гарантии, когда заказчик приобретает права на такую документацию в полном объеме.

Манипуляцией назвали аналитики и тезис об узаконивании коррупционных схем на "бюджетных" объектах.

Проектная организация разрабатывает проект с прекрасными решениями, качественными материалами, согласовывает смету в экспертизе. А дальше объект строится из дерьма и луков за те же самые средства на бумагах и за существенно меньшие в реальности,

– написала Анна Кирий.

Она уверена, что архитектор не сможет вмешиваться в этот процесс.

По словам экспертов, это не так, поскольку законопроектом предусмотрен ряд предохранителей, которые должны минимизировать коррупционные риски. В частности, внедрение электронной системы, в рамках которой проектная часть автоматически будет проверяться на соответствие необходимым критериям; авторский (контроль соответствия объекта строительства проектной документации) и технический (контроль качества материалов, строительных работ) надзор во время строительства; градостроительный контроль (проверки); государственный градостроительный надзор.

Ложным, по мнению экспертов, является тезис о том, что ФЛП будут лоббировать интересы застройщиков. В частности, что застройщики смогут снимать для градостроительного контроля "карманных" ФЛП. По словам авторов анализа, это неправда, поскольку градостроительным контролем будут заниматься центральный орган исполнительной власти, а также исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов и уполномоченные лица по градостроительному контролю. Последние это не ФЛП, а юрлица, которые соответствуют определенным критериям и которые должны пройти соответствующую регистрацию.

Манипулятивной эксперты назвали тезис о разбалансировке системы и уменьшении влияния архитекторов на процессы градостроительства с увеличением ответственности. В том числе и через создание Градостроительной палаты при Минрегионе.

"Ошибочно полагать, что Градостроительная палата является исключительно инструментом центральной власти для "подавления" архитектурного сообщества. Из 30 членов министерство может иметь не более 5 представителей, 3 из которых будут постоянными членами палаты. Кроме представителей министерства, в палату могут входить представители [других заинтересованных групп]. Отбор членов в палату происходит автоматически через электронную систему. Представители действительно избираются по принципу случайности. Также предусмотрена ротация 9 членов (из 27 непостоянных членов) палаты каждые 4 месяца. Все эти меры, по мнению авторов законопроекта, должны уменьшить коррупционные риски", – говорится в аналитической записке.

Градостроительная палата может принимать решение об аннулировании квалификационного сертификата, если исполнитель (например, архитектор) нарушает требования законодательства, строительные нормы. Однако палата может принять такое решение только после соответствующего представления от саморегулируемой организации в сфере архитектурной деятельности,

– добавляют эксперты.

Ложной назвали аналитики тезис об уменьшении штрафов за снос памятников архитектуры, который якобы "упростит" незаконную застройку. "Если раньше штрафы заказчиков за любое нарушение составляли 900 необлагаемых минимумов – теперь – где-то два, где-то пять, где-то 40-50", – написала Анна Кирий.

"Принципа, по которому "ранее штрафы заказчиков за любое нарушение составляли 900 необлагаемых минимумов" не существует. За незаконный снос зданий, сооружений, имеющих статус памятников культурного наследия, злоумышленник будет платить не единовременный штраф, а нести уголовную ответственность", – написали авторы документа.

"Штрафы же в 40-50 прожиточных минимумов касающиеся сноса зданий, сооружений, не являющихся памятниками культурного наследия, но находятся на территории такого памятника или заповедной территории, исторического ареала ... раньше таких штрафов не существовало. Этот законопроект устанавливает их впервые", – говорится в анализе.